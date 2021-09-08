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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كسبان 1/6 وعندنا دم.. سيد عبد الحفيظ يعلق على خسارة بطولة الدوري الممتاز

سيد عبد الحفيظ مدير
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي

 كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي،  أسباب خسارة النادي الاهلي لبطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي .


وقال سيد عبد الحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الموسم الماضي كان طويلا ودخلنا 7 بطولات خدنا 6 وخسرنا بطولة واحدة ".

واسترسل: "يعني أنا خارج من الموسم كسبان 1/6 وبالرغم من كدا عندنا دم وزعلنا على خسارة البطولة".
 

وتابع سيد عبد الحفيظ :"   اقدر شعور الجمهور بفقدان بطولة الدوري الممتاز الـ 43 وهذه البطولة نحن معتادين على الحصول عليها ".

 

سيد عبد الحفيظ بطولة الدوري النادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز

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