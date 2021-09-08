كسبان 1/6 وعندنا دم.. سيد عبد الحفيظ يعلق على خسارة بطولة الدوري الممتاز

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أسباب خسارة النادي الاهلي لبطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي .



وقال سيد عبد الحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الموسم الماضي كان طويلا ودخلنا 7 بطولات خدنا 6 وخسرنا بطولة واحدة ".

واسترسل: "يعني أنا خارج من الموسم كسبان 1/6 وبالرغم من كدا عندنا دم وزعلنا على خسارة البطولة".



وتابع سيد عبد الحفيظ :" اقدر شعور الجمهور بفقدان بطولة الدوري الممتاز الـ 43 وهذه البطولة نحن معتادين على الحصول عليها ".



