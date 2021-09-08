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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"عاوزينها الأكثر مشاهدة"..هاشتاج أحمد موسي يتصدر تويتر بعد حلقة سيد عبد الحفيظ

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

تصدر هاشتاج الإعلامي “أحمد موسي” المرتبة الأولى علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد عرض الحلقة من برتامجه “على مسئوليتي” التى استضاف فيها الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

 

وغرد المتابعين كالتالي:"حلقة سيد عبد الحفيظ مع أحمد موسى هتكون بعنوان :" قول يا سيد وسمعنا..كلامك حلو ومتعنا ".


وأضاف آخر:"أبو السيد الآن مع أحمد موسي".

وعلق آخر"الكابتن سيد عبد الحفيظ في ضيافه أحمد موسى علي قناه صدي البلد نار، ياحبيبي عاوزينها الأكثر مشاهدة  هذا العام".

يذكر أن قال الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إنه لديه احترام كامل لـ نادي الزمالك رغم الهجوم على شخصه، مضيفا أن النادي الأهلي حصل على بطولة الدوري العام لمدة سبع سنوات متتالية سابقا.


وأضاف الكابتن سيد عبدالحفيظ، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه كان هناك ضغوط على الفريق الكروي خلال الموسم الحالي، متابعا أن النادي الأهلي تعرض لبعض الأخطاء التحكيمية غير العادلة.

 

وأكد الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن سلب لقب نادي القرن من الأهلي ينعكس على الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الفريق المنافس يزرع في نفوس الأجيال القادمة أن لقب نادي القرن حقه على غير الحقيقة.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي كان بحاجة إلى فترة راحة للفصل بين الموسم السابق واستعدادات الموسم الجديد.

 

وأضاف سيد عبد الحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الموسم الماضي كان طويلا جدا، ووفقنا وأخفقنا في فترات من الموسم  الماضي".

وتابع سيد عبد الحفيظ: "سيأتي يوما وأترك منصبي في النادي الأهلي ولا يوجد شخص يستمر في منصبه مدى الحياة".

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وأكمل سيد عبد الحفيظ :" في 2014 غبت عن النادي الأهلي عام ونصف، وممكن وجودك في بعض الأوقات يثير تساؤلات، وأنا بقالي 32 سنة في النادي والنادي جزء خاص بالرياضة وكرة القدم وجزء اجتماعي ".

 

ولفت سيد عبد الحفيظ: "حياتي هي كرة القدم وأنا بحب اللى أنا بشتغله حاليا ، مضيفا: "الحديث عن تركي لمنصبي وتركي للنادي الأهلي غير صحيح ويوجد هناك شائعات كثيرة  حول النادي الأهلي".

 

أحمد موسى التواصل الاجتماعي النادي الأهلي الدوري العام سيد عبد الحفيظ سيد عبدالحفيظ كرة القدم

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