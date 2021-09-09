سكان منطقة أبو تلات في الإسكندرية يطالبون بسرعة تغطية بالوعات الصرف الصحي

استغاث سكان منطقة أبو تلات التابعة إلى حى العجمي التابعة إلى محافظة الاسكندرية، فى رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع صدى البلد، بسبب المخاطر الناجمة عن عدم توافر أغطية لبالوعات الصرف الصحى وتركها مفتوحة مما يهدد حياة السكان والأطفال على وجه الخصوص.



ويقول المواطن أيوب صادق فى رسالته: “يوجد عدد من بالوعات الصرف الصحي بدون أغطية إضافة إلى أنها مرتفعة جدًا عن مستوي سطح الأرض، وتقع وسط الشارع، ما يؤدي لإعاقة حركة المارة ووقوع العديد من الحوادث خاصة في فترات الليل”.



وأضاف: “هذه البالوعات مفتوحة بدون أغطية منذ مدة مما تشكل خطراً على صحة سكان المنطقة، خاصة الأطفال بسبب إمكانية سقوط أحد بداخلها”.

وطالب المسئولين بحل مشكلة بالوعات الصرف الصحى المكشوفة المرتفعة حفاظًا علي سلامة الموطنين ووسائل النقل الخاصة بهم والتى تعرضهم لكثير من المشاكل.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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