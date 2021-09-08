إصدار " كارت السائح الذكي " بـ شرم الشيخ

تبدأ مدينة شرم الشيخ في إصدار الكتروني جديد للسياح لتوفير كافة الخدمات الالكترونية مع توجه القيادة السياسية للميكنة وفي إطار تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قيام محافظة جنوب سيناء، بتنفيذ مشروع إصدار "كارت السائح" الذكي بالتنسيق مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



والتقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ وفد مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وذلك في إطار اعداد pilot project لاصدار كارت السائح والية الربط بمنظومات التحول الرقمي بجنوب سيناء.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تحديد النقاط الرئيسية للمنظومة وجاري حاليا اتخاذ إجراءات التنفيذ علي أرض الواقع، مضيفاً أنه يتابع الخطوات التنفيذية ، ويوجه دائما بازالة اية معوقات تواجه هذا المشروع القومي.

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الكارت الذكي

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