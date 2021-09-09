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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات يكشف عن تفاصيل حول بورتوكول التعاون بين الاتصالات والجهاز

طارق شاش، نائب رئيس
طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و

قال طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز يهدف الى تقديم خدمة أفضل للمستفيدين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، وذلك للتيسير على الشباب فى سرعة إنهاء الإجراءات.

 

وأضاف طارق شاش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن كثرة الأوراق المطلوبة تعيق أصحاب المشروعات الصغيرة في إتمام عمله في أسرع وقت.

 

عملية الربط الشبكي بين الجهات المختفلة ستساهم في تيسير الإجراءات

وتابع طارق شاش، أن  عملية الربط الشبكي بين الجهات المختفلة ستساهم في تيسير الإجراءات، مؤكدا أن التحول الرقمي سيتيح آفاقا جديدة ومتنوعة.

 

وأشار شاش، إلى أن أن جهاز المشروعات يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على تيسر عمل المستثمرين.

طارق شاش جهاز تنمية المشروعات بروتوكول التعاون وزارة الإتصالات اصحاب المشروعات

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