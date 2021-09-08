احتفالاً بيوم السياحة العالمي.. مصر تروج لـ مطروح فى فيديو جديد

روجت وزارة السياحة والآثار بفيديو قصير جديد على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن محافظة مطروح، وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

محافظة مطروح:

تقع محافظة مطروح على شاطئ البحر المتوسط، وتتمتع بالطبيعة الساحلية الخلابة حيث تتميز بأجمل المناظر الطبيعية في العالم وذلك بفضل مياها الصافية النقية وشواطئها الرملية البيضاء مثل شواطئ عجيبة والغرام وكليوباترا وروميل والأبيض ، كما يوجد بها واحة سيوه الشهيرة، والعديد من الأسواق التقليدية التي تجذب الزائرين والسائحين.

وتضم عدة أماكن أثرية ومتاحف منها متحف العلمين الحربي، ومقابر الحرب العالمية الثانية بالعلمين، ومتحفي مطروح القومي وكهف روميل.