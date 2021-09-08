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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مشروع تطوير سور مجرى العيون: نحاول القضاء على المناطق العشوائية

تطوير سور مجرى العيون
تطوير سور مجرى العيون

قال المهندس محمد الدسوقى، مدير مشروع تطوير سور مجرى العيون وعين الصيرة، أنه تم توفير مصانع وورش في مدينة الروبيكى للمواطنين، ووفرنا لهم السكن البديل في مدينة بدر، وبدأنا عمل الإزالات.

 

وأضاف محمد الدسوقي خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه نجحنا في نقل مليون متر مكعب من المخلفات خلال 3 شهور خلال عمليات التطوير إضافة إلى وجود غرف عزل. 

 

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تم عمل بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة

وتابع محمد الدسوقي، أنه تم عمل بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتطوير عين الصيرة وسور مجرى العيون، وبدأنا فى يناير 2021.

 

وأشار الدسوقي، إلى أنه بدأنا في توفير بديل للمواطنين الذين كانوا يتواجدون في تلك المنطقة، مؤكدا  أن منطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون كانت منطقة عشوائية  ولكن جاء تطوير هذه المنطقة فى إطار القضاء على جميع المناطق العشوائية 

 

المهندس محمد الدسوقى سور مجرى العيون مدينة الروبيكي المخلفات هيئة المجتمعات العمرانية

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