ضياء السيد يوجه رسالة خاصة للجماهير والإعلام المصري

وجه ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب المصري، الشكر للكابتن حسام البدري، على ما بذله من مجهود خلال الفترة الماضية مع المنتخب، متابعا "أمامنا مهمة صعبة للغاية والوقت قصير".



وتابع “ضياء السيد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي1": نتمنى أن يوفقنا الله الفترة القادمة، ونأمل أن يكون هناك دعم واضح من قبل الجمهو والإعلام لنا، مسترسلا: المدرب الفني سيصل مصر خلال أيام.

وأضاف، فور وصوله سيكون هناك اجتماعات خاصة بالتحضير للفترة القادمة، مشيرا إلى أن الجهاز المعاون سيعمل على توفير كافة الأمور الخاصة بالمنتخب.



وأكمل: لا يجد وقت للتهنئة، الوقت قصير ونهدف إلى الصعود إلى كأس العالم والفوز بالمباريات القادمة.