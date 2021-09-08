الغندور مش صاحبي..سيد عبد الحفيظ: قلت تصريحا لقيت قناة برجالتها وحريمها بيتكلموا عني

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن هناك عددا قليلا من الأهلاوية في الإعلام الرياضي، مضيفا:" في مرة قلت تصريحا لقيت قناة برجالتها وحريمها بيتكلموا عليا ".

وأضاف سيد عبد الحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لا أشاهد قناة الزمالك، ولكني أشاهد فيديوهات لها على اليوتيوب ".

اقرأ أيضا

الأهلي يغلق باب التفاوض مع جالاتا سراي لضم ديانج.. تفاصيل



وتابع سيد عبد الحفيظ :"لما كتبت سيد عبد الحفيظ على اليوتيوب طلعلي خالد الغندور، وخالد الغندور يتحدث عني كثيرا في قناة الزمالك ".

وأكمل سيد عبد الحفيظ :" في مرة لقيت خالد الغندور بيقول مش انت يا سيد ياعبد الحفيظ اللي تتكلم عن بندق"، مضيفا:" أنا كنت زميلا لخالد الغندور ولم يكن صديقا لي، وانا أعتز بصداقة أيمن عبد العزيز وعبد الواحد السيد ".



