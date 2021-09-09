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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود نصار: الجهاز المركزي للتعمير يعمل علي إقامة 178 مجمعا خدميا في 10 محافظات..فيديو

إقامة مجتمعات خدمية
إقامة مجتمعات خدمية

قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، الجهاز يعمل علي تقديم الخدمات المختلفة لتنمية الأسرة المصرية داخل الريف الذى يحتوي علي 60 مليون مصري ، مؤكدا أن جميع أجهزة الدولة تعمل في مبادرة حياه كريمة وليس وزارة واحدة .

 

واضاف محمود نصار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ،  أن الجهاز يعمل في 10 محافظات بـ25 مركز بأجمالي 750 قرية في 4000 الأف تابع للقري ، مؤكدا أن الخدمات التي تقدم داخل حياة كريمة عبارة عن خدمات مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق وتعليم وتبطين الترع وخدمات زراعية  وصحة وإسعاف وتحسن بيئة .

 


واوضح محمود نصار ، أن الجهاز يعمل علي إقامة 178 مجمع خدمي في 10 محافظات مؤكدا أن مجلس الوزراء يقوم بعمل اجتماع دوري أسبوع لمتابعة نسبة تنفيذ مشاريع حياه كريمة .

 

الإسكان: جارٍ تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 25 مركزاً بـ 10 محافظات

 


تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بمركز إسنا، بمحافظة الأقصر، والتى يتولى تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير البحر الأحمر، ويضم المركز 9 وحدات محلية بها 27  قرية، و171 تابعاً.


وأشار وزير الإسكان، إلى أن الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، يتولى تنفيذ المشروعات بـ25 مركزاً (تضم 756 قرية، و3936 تابعاً)، فى 10 محافظات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، ومجمعات صناعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والطرق، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، والكهرباء، والإنارة العامة، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء "سكن كريم" للحالات المستحقة من المواطنين.


وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: جارٍ بمركز إسنا، بمحافظة الأقصر، إنشاء 9 مجمعات خدمات المواطنين، والتى تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود.


وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير: جارٍ أيضاً إنشاء وإحلال 8 مراكز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 21 مركز شباب، وتضم هذه المراكز ملاعب، ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، ويضم (حضانة – مكتبة – جيم – صالة ألعاب – صالات أنشطة)، بجانب إنشاء وإحلال 11 كوبرى على المجارى المائية (10 كبارى للسيارات وكوبرى للمشاة)، حيث يتم تحديد الأعمال بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة، وبين القرى وبعضها، بالإضافة إلى تطوير 9 نقاط إسعاف لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين.


وأوضح أنه جارٍ إنشاء 9 مجمعات خدمات زراعية، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع بالوحدة المحلية، وتضم (وحدة بيطرية – جمعية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، وجارٍ تنفيذ مجمع منها، وجارٍ تحديد الأراضى لإنشاء باقى المجمعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة الأقصر، كما يجرى تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مجال الكهرباء والإنارة العامة، وكذا جارٍ تحديد الأراضى المطلوبة لإنشاء مجمعات ورش صناعية على مستوى الوحدات المحلية، وتضم، ورشاً حرفية، ومعرضاً لمنتجات الورش.


وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها بمركز إسنا، بمحافظة الأقصر، تشمل أيضاً، إنشاء وتطوير خدمات التضامن الاجتماعى، حيث تحدد وزارة التضامن الاجتماعى مطالب المشروعات من الوحدات الاجتماعية، ومراكز تنمية الأسرة، ومراكز التأهيل الاجتماعى، والتنسيق بشأن الأراضى المطلوبة للإنشاء الجديد ويقوم الجهاز بالتنفيذ، بجانب إنشاء وإحلال منازل الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والتوابع "سكن كريم" بناءً على بيان المستحقين الذى يتم إعداده من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، إضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، والتى تربط القرى ببعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات والمساهمة في تنمية القرى، ومن المخطط تنفيذ أكثر من 100 كم طرق داخل المركز، وسيتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.

مبادرة حياة كريمة التضامن الاجتماعي الأسكان المجتمعات العمرانية وزارة الزراعة حياة كريمة

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