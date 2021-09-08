اهتمام حكومي بكبار السن.. التضامن: المُسن ليس مريضاً ودور الرعاية مش مكانه

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك اهتمام واحترام حكومي بكبار السن والمسنين، حيث قامت الحكومة بالموافقة على 7 قرارات جديدة خلال اجتماعها الأسبوعي، والذي يعتبر أبرزهم هو إصدار قانون حقوق المسنين.

وأوضحت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القانون يُطبق على المسنين الذين تبدأ أعمارهم من 60 عاماً فأكثر، وأصحاب المعاشات أيضاً الذين تبدأ أعمارهم من 65 عاماً.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة: "المسن ليس مريض، ومكانه ليست دور رعاية، ولكن المسن هو خلاصة الخبرة، والمعارف، والحكمة ، والمشاركة، وهذا ما نؤمن به".

ونوهت نيفين القباج، أن يبلغ عدد المسنين في مصر حوالي 7 مليون مواطن، أي يمثلوا ما يقرب 7% من سكان مصر، مشيرة إلى أن متوسط عمرهم حوالي 74 عاماً.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المسنين لهم حق في الحماية الاجتماعية، إذا كان يعاني من مشكلة مالية، وليس يوجد من ينفق عليه.