مش مطالب أشرحه.. سيد عبد الحفيظ: شعار الأهلي فوق الجميع حقيقة واقعية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأهلي فوق الجميع شعار قاله صالح سليم ، مضيفا:" انا مش مطالب أن أشرح هذا الشعار".



وأضاف سيد عبد الحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الاهلي فوق الجميع حقيقة واقعية ويعني أن كلمة الاهلي تعلو فوق مصلحة أي لاعب او إداري داخل الأهلي".



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وتابع سيد عبد الحفيظ :" مختار التتش اسم كبير في النادي الأهلي ولم يكن عضو مجلس إدارة في الأهلي او رئيس مجلس إدارة في النادي الأهلي ".



وأكمل سيد عبد الحفيظ :" محمود الخطيب أسطورة رياضية في مصر، ويسير على نفس الخطى محمد صلاح وهو لاعب حقق إنجازات على المستوى العالمي باسم الكرة المصرية ".