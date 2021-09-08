جنوب السودان: رياك مشار يتسلم رسالتين من نائب رئيس "السيادة" ورئيس الوزراء

تسلّم النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور رياك مشار رسالتين من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وذلك خلال لقائه في جوبا مع الفريق الركن يس ابراهيم يس، وزير الدفاع رئيس الجانب السوداني في الآلية السياسية الأمنية المشتركة مع جنوب السودان.



وقال وزير الدفاع السوداني - في تصريح صحفي - إن الرسالتين تتعلقان بمسيرة العلاقات الثنائية وضمان السودان لاتفاقية السلام المنشّطة لجنوب السودان.



وجدد وزير الدفاع السوداني، التزام القيادة في البلدين، بمعالجة كافة القضايا العالقة، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في السودان وجنوب السودان.