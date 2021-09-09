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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"بقالي 45 سنة لم أرى مثل ذلك العالم".. النقيب العام للعلاج الطبيعي يكشف استخداماته.. فيديو

النقيب العام للعلاج
النقيب العام للعلاج الطبيعي

قال الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي ، إنه يعمل في مجال العلاج الطبيعي منذ 45 عام ولم أي نمازج مثل "سمكرة البني آدمين" والذى ساعد في انتشار مثل هؤلاء المدعين هو الجهل  والدخلاء ".

واضاف سامي سعد خلال لقائه في برنامج "رأى عام " المذاع علي قناه " تن " ، لم اري هذا الجهل في أي مكان في العالم مؤكدا أن عدد كليات العلاج الطبيعي في مصر 26 كلية علي ارض الواقع ومدته دراستها 5 سنوات بالإضافة إلي سنه امتياز .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مروج نديم أخصائي العلاج الطبيعي ، أن العلاج الطبيعي يستخدم في علاج أمراض  جراحات الأطفال و والعظام وأمراض طب المسنين والجهاز الدوري والتنفسي وأمراض الجراحات العامة والأغشية والأعصاب .


غلق 60 مركزًا شهريا |نقابة العلاج الطبيعي تعلن عن دورها في رصد المدعين

 

قال الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي ، إن مصطلح "سمكري البني آدمين " من ضمن المصطلحات التي وردت علينا حديثا بسبب نسبة الجهل المتواجدة لدي الشعب ، مؤكدا أن المشاهير وقع عليهم خطا في إعطاء مثل هؤلاء الأحقية بأن يلقب بدكتور .


واضاف سامي سعد خلال لقائه في برنامج "رأى عام " المذاع علي قناه " تن " ، قمت بعمل لجنة من شباب النقابة لمتابعة الأداء الطبي علي مستوي 27 محافظة ، مؤكدا أن هذه المتابعات كان يسفر عنها شهريا غلق 50 أو 60 مركزا من المدعين وغير المؤهلين لانهم دخلاء علي المهنة.


ومن جانبها أوضحت الدكتورة مروج نديم أخصائي العلاج الطبيعي ، أن العلاج الطبيعي يستخدم العديد من الوسائل لعلاج مشكلة ما في الجسم بناء علي علم ، لافتة أن "سمكري البني ادمين "  قام بالنصب علي ضحاياه بالشعور اللحظي بالراحة وهذا شعور مزيف.

 

المشاهير أمراض العلاج الطبيعي النصب سمكري البني ادمين جراحات

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