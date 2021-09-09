المركز القومي للامتحانات يعلنها: لم يحصل أي طالب على درجات إضافية بالتظلمات

قال رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات، إن الوزارة فتحت باب التظلمات إلكترونيا لكافة الطلاب مجانا، متابعا: بعد إجراء الفحص تم التأكد من عدم وجود إي أخطاء في الدرجات الخاصة بهم.



وأضاف “رمضان محمد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن عملية التصحيح تمت بدقة عالية، كما أنها تمت بشكل إلكتروني ، كما أنه تم التأكد من تصحيح الأوراق عدة مرات قبل إعلان النتيجة.



وأكمل: من الصعب أن يكون هناك خطأ في تصحيح الأمتحانات، متابعا: في حالة شعور بعض الطلاب بالتشكك وعدم الاطمئنان من نتيجة التظلم، يمكنهم تصحيح ورقة إجابتهم بشكل ورقي.





وتابع: وزير التربية والتعليم أتاح للطالب الحضور بنفسه للاطلاع على ورقة الإجابة وتصحيحها بشكل يدوي، وذلك للتأكد من صحة التصحيح.



وأوضح، يمكن للطلاب التقدم بطلب تصحيح عبر موقع وزارة التربية والتعليم ودفع مبلغ 300 جنيه، متابعا: أتوقع أن تكون نسبة التظلمات قليلة ولا تتجاوز الـ 10%.



