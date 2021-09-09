البطلة رحاب رضوان تكشف أسباب حبها لرياضة رفع الأثقال

قالت البطلة رحاب رضوان، إنها كانت تتابع لعبة رفع الاثقال والأولمبياد، متابعة:" كنت اتمنى أن أصبح مثلهم في يوم من الايام".



وأضافت "رحاب رضوان" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، :" بدأت التدريب في البداية مع كابتن عبد الحكيم..متابعة:" في أول محاولة نجحت في رفع 50 كيلو".



وأكملت: حصلت على ميدالية ذهبية في أول بطولة شاركت بها، متابعة: أولمبياد طوكيو هي الثانية في مسيرتي، وحصلت على ميداليتين حتى الآن.



وفي سياق متصل: أصبحت رحاب رضوان من ذوي القدرات الخاصة، وهي ابنة العام والنصف، بسبب حقنة طبية خاطئة، لكن ذلك لم يكن عائقا في طريقها، بل وقف أهلها داعمًا لها وتعلمت حتى أنهت تعليمها، وحققت مرادها في رياضة رفع الأثقال، فلم يصيبوها بخيبات الأمل يومًا، أو يكونوا عائقا في طريقها.

بداية المشوار

رحاب رضوان فتاة ريفية بسيطة، تخرجت في كلية الاداب قسم لغة انجليزية من جامعة الزقازيق، كانت تحلم برياضة رفع الأثقال لكنها لم تكن تعرف من أين تبدأ.

يقف الله بجانب أولئك الذين يسعون، ففي يوم دون ترتيب ولا إدراك من رحاب، وهي في طريقها عائدة من جامعتها، إذا بها تفاجأ بـ عبد الحاكم فارس مدرس المنتخب القومي لرفع الأثقال سابقًا يعرض عليها ان تتدرب لرفع الأثقال.

تلك الفتاة عاشقة رياضة رفع الأثقال كانت تلك فرصتها لتحقيق حلمها، فأسرعت بالموافقة، وبدأت على الفور، لتصيب المُدرب بالدهشة من قدرتها على رفع 50 كيلو من الأثقال في أول مرة لها للتدريب.