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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود شبانة: رغم اهتمام الأهلي وبيراميدز بضمي فضلت الانتقال إلى الزمالك

محمود شبانة
محمود شبانة

قال محمود شبانة لاعب الفريق الأول لكرة القدم  الجديد بنادي الزمالك، أن رغبته كانت الانتقال إلى نادي القلعة البيضاء، مشيراً إلى أنه سينتظر فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

 

وأضاف  شبانة في تصريحات عبر قناة الزمالك: "مدافعو نادي الزمالك لاعبين كبار جداً ولاعبين دوليين، وبالطبع أنا أتيت لنادي الزمالك لكي ألعب وليس لأجلس على مقاعد البدلاء".

 

وأضاف: "بالطبع سيكون هناك منافسة قوية مع عبد الغني ومحمود علاء والونش وهذا سيفيد النادي وسأنتظر الفرصة".

 

وأكمل: "لم أفكر في الذهاب لأي نادي غير نادي الزمالك، وقلت لرئيس نادي أسوان أنني احترم جميع العروض ولكن رغبتي هي الانتقال لنادي الزمالك".

 

واختتم شبانة: "رئيس نادي أسوان أبلغني أن هناك اهتماما من ناديي الأهلي وبيراميدز، ولكن كانت رغبتي الانتقال لنادي الزمالك".

محمود شبانة نادي الزمالك نادي أسوا الأهلى بيراميدز

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