والد محمود شبانة: نجلي رفض عرضا بثلاثة أضعاف راتبه مع الزمالك

كشف والد محمود شبانة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تلقي نجله عرضًا من أحد الأندية بعد توقيعه على عقد انضمامه للقلعة البيضاء.

الزمالك أعلن عن ضم محمود شبانة لمدة 3 مواسم قادمًا من نادي أسوان، ليكون ثاني صفقات الأبيض الصيفية بعد عمر كمال عبد الواحد



وقال والد محمود في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "بعد توقيع نجلي مع فاروق جعفر تلقى عرضًا من نادي معين بثلاثة أضعاف ما سيتقاضاه في الزمالك، قلت له وقتها لو ستحصل من الزمالك على 2 جنيه يكفيك ارتداء قميصه، وعلينا عدم النظر للماديات".

وتابع: "بنهاية الدور الأول في الدوري نجلي سينضم لمنتخب مصر، وقلت له إن الزمالك لم يحصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا منذ 2002".

واختتم: "سيجلب بطولة إفريقيا لـ الزمالك هو ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمود علاء، وغيرهم".