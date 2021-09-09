عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسعاد يونس: سمير غانم صاحب الفضل عليا.. ونور الدمرداش قالي جملة منستهاش

إسعاد يونس، صاحبة
إسعاد يونس، صاحبة السعادة

كشفت إسعاد يونس، صاحبة السعادة عن التحاقها بمجال التمثيل، قائلة: "معرفش كانوا بيشوفوا فيا إيه"، مشيرة إلى أنها كانت تذهب مع زوجها نبيل الهجرسي إلى "البروفات"، مضيفة: "شافني المخرج نور الدمرداش في مرة وقالي تمثلي!".

 

وأضافت إسعاد يونس خلال لقائها مع برنامج "سهرانين" الذي يُقدمه "أمير كرارة" على فضائية "أون"، أن المخرج نور الدمرداش قام بعدها بعمل سهرة فيليمة اسمها "جريمة لم تكتمل"، وكانت بطولتها وبطولة صلاح ذو الفقار، وناهد جبر، ونبيل الهجرسي، ومحمد خيري".

 

وتابعت صاحبة السعادة قائلة: "عملنا الفيلم ولاقيته بعدها كاتبلي على العقد بيقولي "أُطلق لكي إشارة البدء".. عجبتني الجملة جداً وبدأت عملت فيلمين وملاقتش نفسي في الكرير وكملت في الإذاعة".

 

وأكملت إسعاد يونس قائلة: قابلت بعدها الفنان الراحل سمير غانم، وهو اللي كان ليي الفضل عليا، لأني كنت بعمل شغل فني مساءاً واتعرفت عليه، وكان صاحب زوجي في ذلك الوقت".

 

وأردفت صاحبة السعادة: "أنا وإيناس حضرنا وقتها كل بروفات مدرسة المشاغبين، والفنانيين كلهم كانوا صحابي وقتها".

اسعاد يونس سمير غانم صاحبة السعادة المخرج نور الدمرداش برنامج سهرانين أمير كرارة

موضوعات متعلقة

كيفية صلاة العيد ووقتها .. وصيغة تكبيرات عيد الأضحى

بعد رحيله.. الوجهات الأقرب للتعاقد مع راموس

سعفان: تحصيل 1.5 مليار جنيه مستحقات العمالة المصرية بدول العمل.. توفير 147 ألف فرصة عمل.. بحث عودة العمالة المصرية إلى ليبيا ..تعيين 4850 شاباً

هل ينتقل راموس إلى برشلونة ؟.. أسطورة ريال مدريد يرد

لم تهمني الأموال.. راموس يكشف سر رحيله عن ريال مدريد

لا بحجم البرنابيو.. سيرجيو راموس يعلن موقفه من الانضمام إلى برشلونة

يعد 16 سنة خدمة.. راموس يودع جماهير ريال مدريد في مؤتمر صحفي اليوم

سن الأضحية من البقر و الخروف .. اعرف أعمار الأضحيات الجائزة

ترشيحاتنا

الأمير هاري يكشف تفاصيل أول لقاء بين زوجته ميجان والأميرة كيت ويليام

للمرة الثانية خلال ساعات.. الحوثيون يقصفون خميس مشيط السعودية

انتخابات المغرب .. الإعلان عن النتائج النهائية ونسبة المشاركة

غدا.. قطع المياه عن 18 منطقة رئيسية بـ الجيزة لمدة 12 ساعة

طب ما تجيب حتة ده.. إسعاد يونس تحرج أمير كرارة على الهواء..شاهد

إسعاد يونس: سمير غانم صاحب الفضل عليا.. ونور الدمرداش قالي جملة منستهاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

"على اللمبات المكسرة ".. احتفال بأحد الأحياء الشعبية يغضب رواد مواقع التواصل..فيديو

"بداري كرشي".. إسعاد يونس تكشف حقيقة وضع وسادة على رجلها أثناء تقديمها برنامج صاحبة السعادة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ