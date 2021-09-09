إسعاد يونس: سمير غانم صاحب الفضل عليا.. ونور الدمرداش قالي جملة منستهاش

كشفت إسعاد يونس، صاحبة السعادة عن التحاقها بمجال التمثيل، قائلة: "معرفش كانوا بيشوفوا فيا إيه"، مشيرة إلى أنها كانت تذهب مع زوجها نبيل الهجرسي إلى "البروفات"، مضيفة: "شافني المخرج نور الدمرداش في مرة وقالي تمثلي!".

وأضافت إسعاد يونس خلال لقائها مع برنامج "سهرانين" الذي يُقدمه "أمير كرارة" على فضائية "أون"، أن المخرج نور الدمرداش قام بعدها بعمل سهرة فيليمة اسمها "جريمة لم تكتمل"، وكانت بطولتها وبطولة صلاح ذو الفقار، وناهد جبر، ونبيل الهجرسي، ومحمد خيري".

وتابعت صاحبة السعادة قائلة: "عملنا الفيلم ولاقيته بعدها كاتبلي على العقد بيقولي "أُطلق لكي إشارة البدء".. عجبتني الجملة جداً وبدأت عملت فيلمين وملاقتش نفسي في الكرير وكملت في الإذاعة".

وأكملت إسعاد يونس قائلة: قابلت بعدها الفنان الراحل سمير غانم، وهو اللي كان ليي الفضل عليا، لأني كنت بعمل شغل فني مساءاً واتعرفت عليه، وكان صاحب زوجي في ذلك الوقت".

وأردفت صاحبة السعادة: "أنا وإيناس حضرنا وقتها كل بروفات مدرسة المشاغبين، والفنانيين كلهم كانوا صحابي وقتها".