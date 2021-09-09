طب ما تجيب حتة ده.. إسعاد يونس تحرج أمير كرارة على الهواء..شاهد

إسعاد يونس ضيفة حلقة "سهرانين" اليوم مع أمير كرارة، وأحضرت إسعاد يونس هدية لـ أمير كرارة على الهواء، وكانت عبارة عن صندوق "بوكس"، به "بطاطا".

وأضافت إسعاد يونس خلال لقائها مع برنامج "سهرانين" الذي يُقدمه "أمير كرارة" على فضائية "أون"، قائلة: " البطاطا غالية.. أنا دافعه دم قلبي فيها دي".

ونوه أمير كرارة عن حبه لـ البطاطا، قائلاً:" جابتلي أكتر حاجة بحبها في حياتي.. تسلم إيديكي.. ده أنا بفطر بيها الصبح وبليل".

وأستطردت صاحبة السعادة قائلة: "عجبتك! ، ليرد الآخر "أمير كرارة" قائلاً: "أة والله توحفة"، فترد إسعاد يونس قائلة: "طب ما تجيب حتة ده أنا جايبة كوزين.. ده انت غريب جداً".

وأردفت إسعاد يونس قائلة: "شعاري في الحياة الأكل".