طريقي خوف.. طرح الأغنية الدعائية لفيلم ٣٠ مارس.. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم 30 مارس، الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم، والتي حملت اسم "طريقي خوف" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

واعتمدت الأغنية على فكرة الديو حيث يقدمها كل من حودة بندق، و المطربة نعوم، وهي من كلمات الجوكر، وتوزيع عمرو الخضري.

وكانت الجهة المنتجة قد ألغت العرض الخاص للفيلم، والذي كان من المقرر اطلاقه أمس الأربعاء.

وأشارة الجهة المنتجة للفيلم، إلى أن السبب وراء إلغاء عرض الفيلم، هو ظروف قهرية طارئة خارجة تعرض لها منتج فيلم 30 مارس.

أحمد الفيشاوي : الفيلم تجربة مختلفة لي

أطلقت شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي فيلم 30 مارس في جميع دور العرض المصرية والدول العربية، ويشهد الفيلم عودة قوية لشركة دانا، حيث جمعت العديد من النجوم لأول مرة في فيلم يتناول الهلاوس ومزجها بالواقع.

وصرّح النجم أحمد الفيشاوي بطل الفيلم "30 مارس بالنسبة لي تجربة مختلفة، فتقديم الشخصيات ذات الصراع النفسي دائمًا ما تمثّل لي تحديُا قويًا أحب أن أخوضه، وأيضًا التعاون مع كل هؤلاء النجوم في تجربتي الأولى مع شركة دانا هو أمر لا يتكرر مرتين، أتمنى أن يُعجب الجمهور بالفيلم ويستمتعوا بكل لحظة مجهود بذلناها من أجلهم".

تفاصيل فيلم 30 مارس

ويتتبع فيلم 30 مارس رحلة "علي" الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.