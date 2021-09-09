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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الدولة للشئون الاقتصادية الليبي: خطط حكومية لرفع الإنتاج النفطي لـ 2 مليون برميل يوميًا

صدى البلد

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا د. سلامة الغويل لـ CNBC عربية إن الاختلاف السياسي في ليبيا تسبب في زيادة حجم فجوة التمويل، مضيفًا أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتعلق بمساعدات فنية وتمويلية مؤكدا أن البلاد لا تحتاج إلى الدعم المالي من الصندوق مع وفرة الموارد.

ولدى سؤاله عن زيادة حجم إنتاج النفط، أفاد الغويل بأن الاقتصاد الليبي بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط نتيجة للظروف الحالية موضحا أن هناك خططا حكومية لرفع الإنتاج النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا.

وصرح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا لـCNBC عربية أن هناك توجها إلى مصادر تمويلية خاصة لمساعدة الاقتصاد الليبي.

مفاوضات صندوق النقد صندوق النقد الدولى الدعم المالي زيادة انتاج النفط

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