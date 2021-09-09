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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق المرحلة النشطة من مناورات "روبيج 2021" في قرغيزستان

صدى البلد

 بدأت اليوم /الخميس/ المرحلة النشطة من مناورات "روبيج 2021"، التي تنفذها بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا في ميدان الرمي والتدريب "إيدلفيس" على شاطئ بحيرة إيسيك كول في قرغيزستان. 

وتتضمن هذه المرحلة، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، تدريبات مشتركة لقوات الانتشار السريع الجماعية في منطقة آسيا الوسطى التابعة للمنظمة. وذكرت وزارة الدفاع القرغيزية أنه سيتم خلال هذه التدريبات تنفيذ عملية مشتركة لمكافحة الإرهاب والتدرب على الاستعداد للعمليات القتالية وتنفيذها بهدف القضاء على تشكيلات مسلحة غير شرعية تسللت إلى أراضي إحدى دول المنظمة. 

وتشارك في هذه المناورات وحدات مقاتلة ومجموعات ميدانية من جيوش روسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان ومن هيئة الأركان المشتركة ومن أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية ومن حرس الحدود في قرغيزستان. 

وبشكل إجمالي يشارك في التدريبات المذكورة أكثر من 1000 عسكري و 150 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك راجمات الصواريخ ومقاتلات " سو ــ 30 إس إم" وطائرات قاذفة هجومية من طراز " سو ــ 25" ومروحيات من طراز Mi-8 وطائرات بدون طيار من طراز Orlan-10.

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