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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بحد أدنى 100 ألف جنيه للأسرة..هدايا بالجملة لـ أسر الشهداء والمصابين تصرف غدا| تفاصيل

أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق ، وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر الجاري ، مشددًا على الالتزام بسرعة صرف كافة التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وكذلك استمرار العمل على تطوير برامج الصندوق وحوكمة آلياته المالية وتنمية موارده لصالح أسر الشهداء والمصابين.

وفى سياق متصل، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن خلال الفترة الماضية وجه الرئيس السيسي بضم اسر الشهداء والمصابين في الحوادث الإرهابية إلي وزارة التضامن ومن بعدها نقوم بصرف التعويضات سريعا بناء علي التوجيهات الرئاسية.

وأضافت “القباج” خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولي المصرية " ، أن الوزارة قامت بجمع أسماء الأسر والمصابين والتحقق منها وقمنا بعمل إعلام الوراثة للأسر وعلي رأسهم أسر محافظة سيناء إضافة إلي أننا قمنا بالتعاون مع بنك ناصر لإصدار بطاقات ذكية لهم .

 

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لأول مرة.. التضامن تكشف أخبارا سعيدة لأهالي الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية|شاهد

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التضامن تواصل صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين في الحوادث الإرهابية.. يتصدر نشرة صباح البلد

 

وأوضحت نيفين القباج، أن الصرف سيتم لمدة شهر بدءا من غد وقمنا بعمل خط ساخن لتلقي الشكاوي ، مؤكدة أن الوزارة تشاركت مع مؤسسة صناع الحياه من اجل جذب اكبر عدد ممكن من الشباب ومن اجل التوسع في عمل برنامج "فرصة ".

100 ألف جنيه للأسرة .. تعرف على مزايا أهالي الشهداء في القانون

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين في العمليات والحوادث الإرهابية خلال شهر سبتمبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لتكريم مجموعة من أسر الشهداء والمصابين في الحوادث والعمليات الإرهابية والأمنية.

وأكدت نيفين القباج انتهاء جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة لبدء صرف قيمة التعويض دفعة واحدة للمستحقين من المدنيين بواقع 100 ألف جنيه لأسر كل ضحية، بينما يتم تعويض المصاب طبقاً لنسبة العجز التي حددها القانون في أسر شهداء الحوادث الإرهابية التي وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالي والذي بدأ العمل به في 18 يناير 2014، وممثلة في الاب والام والزوجة والأبناء، وللمصابين في تلك الحوادث.

 

صندوق تكريم الشهداء

 

وفقا للمادة 5 من القانون: "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص ما يلي:

1. توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم ، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2. توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

3. تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.

4. إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.

5. توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

6. توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.

7. توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.  

السيسي صندوق تكريم الشهداء أسر الشهداء المصابين نيفين القباج التضامن الاجتماعي

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