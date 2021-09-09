عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نفوق غامض.. ماذا يحدث للطيور في بلدة لانروست الويلزية؟

نفوق غامض للطيور
نفوق غامض للطيور

أثارت ظاهرة غامضة تصيب الطيور القلق في نفوس سكان بلدة لانروست الويلزية، متسائلين: “هل تعرضت للتسمم أم أصيبت بإنفلونزا الطيور؟”.

وقال جاري لويد جونز، أحد سكان البلدة، إنه عثر على 3 طيور ميتة في فناء منزله، يوم الأحد، ولاحظ أيضاً تساقط الحمام النافق في جميع أنحاء البلدة خلال الأسابيع القليلة الماضي.

وأوضح «جونز» أنه توجه لموقع “فيسبوك” لسؤال السكان عما إذا كانوا قد عرفوا السبب وراء تساقط الطيور في المنطقة، وما إذا كانت هناك حالات تسمم أو ظهور لإنفلونزا الطيور.

ظاهرة غريبة 

وأضاف أحد سكان البلدة لموقع «ديلي بوست ويلز» أن هذا دفع العديد من مستخدمي الموقع للتعليق حول مشاهدتهم للظاهرة الغريبة.

وقدم السكان بلاغات عن نفوق الطيور لمجلس مقاطعة كونوي ووزارة البيئة والغذاء والشئون الريفية في المملكة المتحدة.

وأكد العمدة السابق لبلدة لانروست للموقع الويلزي: «وجدت حمامة ميتة أخرى فوق صندوق النفايات، إنه لأمر غريب حقاً، لكن دعونا نأمل ألا تكون الطيور قد تعرضت للتسمم أو ربما أُصيبت بمرض أسوأ».

مطالبات بالتحقيق 


وكتبت مستخدمة في تعليقها على منشور “فيسبوك” أنها عثرت على حمامتين نافقتين بالقرب من النهر، وأضافت أنها تُطعم طيور الحمام كل يوم، وعادة ما تجد 80 أو 100 طائر على الأقل في حالة جيدة، لكن أخيراً لم تعد تجد سوى أقل من 15 منها.

وطالب سكان بلدة صغيرة في شمال ويلز السلطات بالتحقيق بشأن تزايد الشكاوى من استمرار نفوق الطيور وتساقطها في الشوارع. 

من جانبه، ذكر متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أن الإدارة تنشر بشكل روتيني نتائج التحقيق حول الطيور النافقة التي يشتبه بإصابتها بأمراض مثل إنفلونزا الطيور.

نفوق غامض بلدة لانروست انفلونزا الطيور موت الطيور تساقط الطيور

ترشيحاتنا

آسف لو خضيتكو.. أحمد العوضي يوجه رسالة غامضة لجمهوره.. فيديو

تطعيم 100 ألف طالب بـ جامعة عين شمس بلقاح كورونا

علوم عين شمس: 4 برامج مميزة في مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة

الأداء الباهت وتراجع المستوى.. أبرز التحديات لـ كارلوس كيروش في رحلة تصحيح مسار منتخب مصر

وزير الرى يلتقي جوستاف وزير المياه الناميبي ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

بحد أدنى 100 ألف جنيه للأسرة..هدايا بالجملة لـ أسر الشهداء والمصابين تصرف غدا| تفاصيل

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

بدء تحصيل رسوم إعادة الفحص اليدوي لأوراق إجابة طلاب الثانوية العامة بهذه المنافذ

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ