نفوق غامض.. ماذا يحدث للطيور في بلدة لانروست الويلزية؟

أثارت ظاهرة غامضة تصيب الطيور القلق في نفوس سكان بلدة لانروست الويلزية، متسائلين: “هل تعرضت للتسمم أم أصيبت بإنفلونزا الطيور؟”.

وقال جاري لويد جونز، أحد سكان البلدة، إنه عثر على 3 طيور ميتة في فناء منزله، يوم الأحد، ولاحظ أيضاً تساقط الحمام النافق في جميع أنحاء البلدة خلال الأسابيع القليلة الماضي.

وأوضح «جونز» أنه توجه لموقع “فيسبوك” لسؤال السكان عما إذا كانوا قد عرفوا السبب وراء تساقط الطيور في المنطقة، وما إذا كانت هناك حالات تسمم أو ظهور لإنفلونزا الطيور.

ظاهرة غريبة

وأضاف أحد سكان البلدة لموقع «ديلي بوست ويلز» أن هذا دفع العديد من مستخدمي الموقع للتعليق حول مشاهدتهم للظاهرة الغريبة.

وقدم السكان بلاغات عن نفوق الطيور لمجلس مقاطعة كونوي ووزارة البيئة والغذاء والشئون الريفية في المملكة المتحدة.

وأكد العمدة السابق لبلدة لانروست للموقع الويلزي: «وجدت حمامة ميتة أخرى فوق صندوق النفايات، إنه لأمر غريب حقاً، لكن دعونا نأمل ألا تكون الطيور قد تعرضت للتسمم أو ربما أُصيبت بمرض أسوأ».

مطالبات بالتحقيق



وكتبت مستخدمة في تعليقها على منشور “فيسبوك” أنها عثرت على حمامتين نافقتين بالقرب من النهر، وأضافت أنها تُطعم طيور الحمام كل يوم، وعادة ما تجد 80 أو 100 طائر على الأقل في حالة جيدة، لكن أخيراً لم تعد تجد سوى أقل من 15 منها.

وطالب سكان بلدة صغيرة في شمال ويلز السلطات بالتحقيق بشأن تزايد الشكاوى من استمرار نفوق الطيور وتساقطها في الشوارع.

من جانبه، ذكر متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أن الإدارة تنشر بشكل روتيني نتائج التحقيق حول الطيور النافقة التي يشتبه بإصابتها بأمراض مثل إنفلونزا الطيور.