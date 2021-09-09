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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصدره نتائج الانتخابات بـ 97 مقعدًا.. تعرف على حزب التجمع للأحرار بالمغرب

حزب التجمع الوطني
حزب التجمع الوطني للأحرار

تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بالمغرب، نتائج الانتخابات التشريعية، حيث حصد أغلبية مقاعد البرلمان وفق نتائج نتائج شبه نهائية للفرز.

وتعرض حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم في المغرب لهزيمة مدوية، بعدما حقق التجمع الوطني للأحرار فوزا مقنعا في الانتخابات التشريعية، التي أجريت أمس الأربعاء.

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وقال حزب التجمع الوطني للأحرار إن "انتصارنا بإرادة الناخبين أصاب الخصوم بالارتباك والذهول، ونتاج لتواصلنا الحقيقي مع الناخب المغربي".

ويعد حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أسسه أحمد عصمان رئيس الوزراء الأسبق وصهر الملك الحسن الثاني في أكتوبر 1978، وعُرف بأنه حزب "نخبة"، لأن أغلب كوادره أعيان محليين أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.

وتأسس عقب الانتخابات التشريعية المغربية 1977 وتشكل من عشرات النواب المستقلين الذين كانوا يشكلون أغلبية البرلمان المغربي.

ومنذ تأسيسه حقق الحزب تقدما واضحا في أغلب الانتخابات، كما شارك في أغلب الحكومات ومن بينها حكومة التناوب التي شكلها المعارض الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي، لكنه حل بآخر انتخابات تشريعية شهدها المغرب في 2016 بالمركز الرابع بحصوله على 37 مقعدا.

ورفع حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات 2021، شعار "تستاهل ما أحسن"، وهي عبارة بالدارجة المغربية، تعني "تستحق الأفضل"، وذلك في إشارة إلى لأداء حزب العدالة والتنمية.

ومثلت خسارة حزب العدالة والتنمية، الإسلامي، ضربة قوية له إذ لم يحقق الحزب، الذي هيمن على الحياة السياسية المغربية طوال العقد الماضي، سوى على 12 مقعدا، من أصل 396 مقعدا.

وأعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، صباح اليوم الخميس، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا.

كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا، وحزب الاستقلال على 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدا والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا، والعدالة والتنمية على 12 مقعدا، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعدا.

وقال وزير الداخلية إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية والجماعية، 50.35 في المئة، مقابل 42 في المئة في عام 2016.

وأضاف أن انتخابات الثامن من سبتمبر شهدت "مشاركة 8 ملايين و789 ألف و676 ناخب وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية عام 2016".

وأضاف أن هذه "نسبة جد مهمة تعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة".

 

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