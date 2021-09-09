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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لـ 4 ساعات.. قطع مياه الشرب عن شبرا الخيمة وبهتيم

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، قطع المياه عن مناطق ( شبرا الخيمة بالكامل – بهتيم بالكامل )، وذلك اعتباراً من الساعة 12 من منتصف ليل غد الجمعة الموافق 10- 09- 2021 وحتى الساعة الـ 4 صباح بعد غد السبت الموافق 11 – 09 – 2021، وذلك لمدة 4 ساعات نظراً لأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصه بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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