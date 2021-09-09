رئيس مجلس النواب يشارك في حفل استقبال رؤساء البرلمانات المشاركين في المؤتمر العالمى بڤيينا

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مساء أمس، في حفل الاستقبال الذي نظمه المستشار النمساوي سيباستيان كورتز على شرف رؤساء البرلمانات المشاركين في مؤتمر رؤساء البرلمانات، وخلال الحفل تبادل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحديث الودي مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز تناول خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية - النمساوية على كافة الأصعدة، مشيدا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية ڤيينا.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب شارك على مدار يومين على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والذي عقد في العاصمة النمساوية ڤيينا.