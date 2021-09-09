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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يشارك في حفل استقبال رؤساء البرلمانات المشاركين في المؤتمر العالمى بڤيينا

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب أثناء استقبال المستشار النمساوي

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مساء أمس، في حفل الاستقبال الذي نظمه المستشار النمساوي سيباستيان كورتز على شرف رؤساء البرلمانات المشاركين في مؤتمر رؤساء البرلمانات، وخلال الحفل تبادل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحديث الودي مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز تناول خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية - النمساوية على كافة الأصعدة، مشيدا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

 

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بحضور مصري بارز.. المؤتمر العالمي ‏لرؤساء البرلمانات يختتم أعماله في النمسا

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رئيس النواب من النمسا: مصر ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط

 

جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية ڤيينا.

 

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب شارك على مدار يومين على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والذي عقد في العاصمة النمساوية ڤيينا.

 

 

حنفى جبالى مجلس النواب المستشار النمساوي رؤساء البرلمانات المؤتمر العالمي الخامس

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