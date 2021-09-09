بسبب المدير الفنى.. قرار جديد من مسئولى الإسماعيلى بشأن الفريق

قررت اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي برئاسة علي ابو جريشة وعماد سليمان، تأجيل انطلاق فترة إعداد فريق الكرة إلى يوم السبت المقبل بدلاً من اليوم الخميس.

و جاء ذلك في ظل عدم الاستقرار الفني للفريق حتى الآن، خاصةً بعد رحيل إيهاب جلال عن الإدارة الفنية وعدم الاستقرار على الجهاز الفني الجديد حتى الآن.

وكان من المقرر أن تنطلق فترة الإعداد يوم السبت الماضي، قبل تأجيلها إلى الخميس ثم إلى السبت، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدوري في الخامس و العشرون من شهر أكتوبر المقبل.

ووضع مسئولو نادي الإسماعيلى، الفرنسي سباستيان ديسابر على رأس قائمة المرشحين لخلافة إيهاب جلال فى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة مع الفرنسي ديسابر لإقناعه بتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل القناعات الجيدة بقدراته الفنية المميزة وتجربته الجيدة فى قيادة الإسماعيلى من قبل.

وأخطر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إدارة الدراويش، بعدم تجديد عقده مع النادي، في ظل عدم تنفيذ طلباته، للموسم الجديد.

كان إيهاب جلال اشترط على إدارة نادي الإسماعيلي، التعاقد مع بعض اللاعبين، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع النادي، إلا أن إدارة الدراويش لم تلبي طلباته.