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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قطعوا الموبيل.. طبيب يستخرج "هاتف نوكيا" من معدة سجين بدون جراحة

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موبايل

كشف طبيب في كوسوفو، أنه استخرج هاتفاً جوالاً من معدة سجين أجريت له عملية في عيادة ببريشتينا، في عملية معقدة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية، كان المريض الذي لم تُكشف هويته يشتكي منذ أيام من آلام في المعدة ونُقل الأسبوع الماضي إلى القسم المخصّص لطبّ الجهاز الهضمي في المركز الجامعي السريري في العاصمة. واكتشف الأطباء هاتفاً من علامة «نوكيا» التجارية في معدته.

وأخبر إسكندر تيلاكو الطبيب المسؤول عن الطاقم الطبي الذي أجرى العملية: «كان السجين البالغ من العمر 33 عاماً قد ابتلع هاتف (نوكيا) نجحنا في استخراجه، من دون شقّ المعدة استناداً إلى التنظير الداخلي الذي سمح بتجزيء الهاتف إلى ثلاثة أجزاء».

وقال المريض للأطباء إن الهاتف موجود في معدته منذ أربعة أيّام. واستغرقت عملية استخراجه أكثر من ساعتين وجرت «من دون مشكلات تُذكر» على حدّ قول الطبيب تيلاكو.

وبعد انتهاء العملية، اقتادت الشرطة المريض إلى السجن.

وليس من المعلوم بعد كيف وصل الهاتف إلى معدة السجين، لكن الطاقم الطبي يرجّح أن يكون الغرض من ذلك التواصل مع الخارج.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على الحادث.

طبيب هاتفا سجين نوكيا إسكندر

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