دراسة توضح تغيرات الشمس وتأثيرها على وجود البشر

تثير تساؤلات علمية مثل الوقت والطريقة التي ستختفي فيها شمسنا الكثير من الجدل، وتوقعت إحدى الدراسات أن البشر سيموتون قبل زوال الشمس.



وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة «نيتشر أسترونومي»، فإن الشمس «ستموت» في غضون 10 مليارات سنة تقريباً، بحسب تقرير لصحيفة «الصن».