دراسة توضح تغيرات الشمس وتأثيرها على وجود البشر

تثير تساؤلات علمية مثل الوقت والطريقة التي ستختفي فيها شمسنا الكثير من الجدل، وتوقعت إحدى الدراسات أن البشر سيموتون قبل زوال الشمس.
وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة «نيتشر أسترونومي»، فإن الشمس «ستموت» في غضون 10 مليارات سنة تقريباً، بحسب تقرير لصحيفة «الصن».
متى «ستموت» شمسنا؟
النجوم، مثل الشمس، تبدأ في «الموت» عندما تحرق كل الهيدروجين الخاص بها. في هذه المرحلة، تتمدد النجوم لتصبح نوعاً كبيراً جداً يسمى «العملاق الأحمر».
ويُعتقد أن هذه المرحلة ستحدث لشمسنا في حوالي خمسة مليارات سنة.
ومن المتوقع أن تتوسع الشمس كثيراً لدرجة أنها ستبتلع المريخ والأرض خلال تحولها إلى عملاق أحمر.
من المعتقد أن البشر سيموتون قبل ذلك الوقت ما لم نتمكن من العثور على مكان آخر نلجأ إليه غير كوكب الأرض.
وتشير دراسة من عام 2018 إلى أن البشر لم يتبق لهم سوى حوالي مليار سنة على الأرض، وهذا لأن الشمس من المتوقع أن تصبح أكثر سطوعاً بنسبة 10 في المائة كل مليار سنة، ما قد يخلق بعض المشكلات الرئيسية للحياة على الأرض. وزيادة مثل هذه من شأنها أن تسبب تبخر المحيطات ومصادر المياه.
وتشير الدراسة أيضاً إلى أنه عندما تنتهي الشمس من مرحلة «العملاق الأحمر»، فإنها ستصبح قزماً أبيض ثم ينتهي بها الأمر كسديم كوكبي.
وهذا يعني أنه سينتهي بها الأمر كقشرة متوهجة متوسعة من الغاز الساخن. ويمكن ملاحظة مثل هذه السدم في جميع أنحاء المجرة.