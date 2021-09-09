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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال القمة العالمية البرلمانية

في فيينا .. غادة والي تطالب بتعاون دولي أوسع لدرء مخاطر الإرهاب

صدى البلد

أكدت الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا الحاجة إلى تعاون دولي أوسع لدرء مخاطر الإرهاب، تشارك فيه كل الحكومات والمؤسسات المختلفة .
جاء ذلك في كلمتها لدى انطلاق أعمال القمة العالمية البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة .
شهد القمة فولفانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوى ونظمها اتحاد البرلمانيين الدوليين.
وشدد المشاركون على ضرورة مساندة المضارين من الهجمات الإرهابية من خلال دور فاعل للبرلمانات، لافتين إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأمم المتحده واتحاد البرلمانات.
ويتطرق المؤتمر - في جلسات لاحقة - إلى أهمية التنسيق الدولي لمكافحة التطرف والجماعات الراديكاليه ومنع نشر خطاب الكراهية خاصة على الأنترنت

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