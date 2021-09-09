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أخبار البلد

المشاط: مصر حققت تقدماً كبيراً في تطوير البنية التحتية للتجارة على مستوى الطرق والموانئ والبنية التكنولوجية

صدى البلد

 قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مصر حققت نجاحات كبيرة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز حركة التجارة، وأيضاً البنكية التكنولوجية للتجارة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في ورشة العمل الثانية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت عنوان (تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتحديات التجارة الإلكترونية للقطاع الخاص).
وأشارت الوزيرة إلى المشروعات التي نفذتها الحكومة وساهمت في رفع مستويات الطرق الداخلية إلى المستوى العالمي، وتطوير الموانئ البحرية والنهرية، وأيضا استراتيجية التحول الرقمي، والاعتماد على التكنولوجيا، بما يدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة على الاستفادة من هذه البنية التحتية لمزيد من التوسع والنجاح.
وأضافت أن هناك العديد من القطاعات التي لديها إمكانيات قوية بالقارة الإفريقية مثل المشروعات الصغيرة والقطاع الزراعي، والتي تحتاج إلى البنية التحتية القوية الداعمة لها، موضحة أن تمويل البنية التحتية هو أمر مهم من أجل مساعدة الشباب لإقامة مشروعات صغيرة قادرة على الإضافة للاقتصادات الإفريقية.
وانطلقت صباح أمس فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.
ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

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