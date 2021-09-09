بطلة الثانوية العامة: لولا أزمتي الصحية لأصبحت الأولى على الجمهورية| فيديو

كشفت سهيلة سمير بطلة الثانوية العامة والأولى على مدرسة المكفوفين بالثانوية العامة، والحاصلة على 90.%، كواليس تفوقها ومواجهتها التحديات والصعوبات رغم استئصال العين اليمنى قبل الامتحان بأسابيع، وتركيب عدسات قبل الامتحانات بأيام، قائلة: "أهلي طالبوني بتأجيل الامتحانات نظرا لظروفي الصحية".



وقالت بطلة الثانوية العامة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إنها رفضت طلب أهلها بتأجيل الامتحانات، وأصرت على استكمال مسيرتها التعليمية، معقبة:" خفت مجهود السنة يروح"، لافتة إلى أن والدتها كانت تتولى مسئولية مساعدتها في المذاكرة.



وكشفت بطلة الثانوية العامة عن رغبتها في أداء عمرة، موجهة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنها ستسعى إلى مواصلة التفوق في دراستها الجامعية.

وأكدت بطلة الثانوية العامة أن التفوق هذا العام في الثانوية العامة وتحويل المحنة إلى منحة بعد حصولها على مجموع 90.24%، حيث أصرت على دخول الامتحان رغم إجرائها عملية استئصال العين اليمنى وتركيب عدسة صناعية قبل الامتحان.

وكما نالت بطلة الثانوية العامة تكريمًا من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لتحديها الصعاب، موضحة أن والدتها كانت تذاكر لها عبر الكمبيوتر، معقبة "لولا أزمتي الصحية، لأصبحت الأولى على الجمهورية".



