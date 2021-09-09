قواعد جديدة لتيسير التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت ليصبح في 72 ساعة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل، حيث ألزم الجهاز الشركات مقدمي خدمات الانترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة، على أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت بدايةً من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021، ويأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بدوره في الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، واستكمالًا لاستراتيجيته في رفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار مقدم الخدمة الأفضل لهم، والقضاء على ظاهرة حجز خطوط الانترنت الأرضي دون علم المستخدم وظاهرة تأخر تنفيذ طلبات إلغاء الخدمة على الخط وعدم القدرة على التنقل بين مقدمي الخدمات في وقت سريع.

تهدف المنظومة الجديدة إلى منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له وذلك من خلال تيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها، حيث ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم الغاء الخدمة للمستخدم، كما ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بتوصيل خدمة الانترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب، وعدم حجز أي خدمة انترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط.

وبذلك يستفيد جميع مستخدمي خدمات الانترنت الثابت من المنظومة الجديدة، بشرط سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وضمان عدم وجود أي مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة (في حالة التقسيط)، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة (في حالة تواجدها)، ووفقا للمنظومة الجديدة فإنه لا يحق للشركة رفض أي طلب للاشتراك أو الالغاء لأي سبب آخر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدراســــة شــــكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقى الشــــكاوى والخاصة بخدمات الانترنت الأرضي، حيث تبين بالدراســــة ارتفاع ملحوظ بعدد شكاوى الاشتراك والالغاء بالخدمة ليصل لنسبة 56% من اجمالي شكاوى الخدمة، ما اســتدعى تعديل القواعد التنظيمية للخدمة وتطوير منظومة التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الأرضي والقضاء على الظواهر السلبية الخاصة بها.

أوضح المهندس/ حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن إطلاق المنظومة الجديدة لخدمات الانترنت الثابت تأتي في إطار دور الجهاز لتنظيم العلاقة بين مستخدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الخدمة ووضــع ضــوابط وآليات لضــمان إزالة أي معوقات قد تحول دون حرية المستخدم في التنقل بين مقدمي الخدمات، بما يسهم في تعزيز المنافســة الحرة بينهم فيما يتعلق برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، كما أشار المهندس حسام الجمل بأن الآليات الجديدة التي أقرها الجهاز تأتي ضمن الخطة المتكاملة التي انتهجها لرفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم بسوق الاتصالات المصري والتي كان أول خطواتها إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بنفس الرقم بين شبكات المحمول مجانًا وخلال 24 ساعة.

ومن منطلق حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وخاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وحقهم الأصيل في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم، نظرًا لما تمثله خدمات الاتصالات من أهمية كبيرة واعتماد الأسرة المصرية على الانترنت في كافة مناحي الحياة، فإن الجهاز يعمل بشكل دائم ومستمر على دراسة متطلبات المستخدمين بالسوق ودراسة شكواهم والعمل على حلها بشكل يضمن رضاهم عن الخدمات المقدمة، حيث خصص الجهاز الخط الساخن 155 (مركز تلقي شكاوى خدمات الاتصالات) والذي يمكن من خلاله تصعيد شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في حالة عدم تمكنهم من حلها مع مقدم الخدمة ليقوم الجهاز ببحثها والعمل على حلها.