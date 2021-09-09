جامعة الفيوم تشارك بجلسات بحثية بالمؤتمر العلمي العربي لمواجهة كورونا

شاركت جامعة الفيوم بالجلسات العلمية في فعاليات اليوم الثاني بالمؤتمر العلمي الدولي “تحديات مهنيي العمل الاجتماعي في مواجهة وباء كورونا المستجد” إلكترونيًا عبر تطبيق Zoom.

قال الدكتور محمد سعيد أبو الغار، إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على البرامج التدريبية للعمل الاجتماعي لمواجهة جائحة كورونا، وأهمية تبادل الخبرات بين المهنيين في العمل الاجتماعي في الوطن العربي على المستويين الأكاديمي والمهني.

وكذلك تسليط الضوء على معوقات العمل الاجتماعي خلال جائحة كورونا والتي تواجه مهنيي العمل الاجتماعي، وطرح نماذج وتجارب مهنية للعاملين بالعمل الاجتماعي بالوحدات الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة برامج الإعداد المهني خلال الأزمات وأهمية وجود سياسة تعليمية للخدمة الاجتماعية ومقررات دراسية للتعامل مع الأزمات والجوائح، بالإضافة إلى تناول القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة والطفل وكبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل انتشار جائحة كورونا بالوطن العربي.

وأضاف أبو الغار أنه شارك في فعاليات المؤتمر الأكاديميين والباحثين المتخصصين وأخصائيّ العمل الاجتماعي والعاملين في المؤسسات الأهلية والحكومية للرعاية والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس بالجامعات العربية.

وأشار إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الفيوم ناقشوا عددا من الأوراق البحثية الخاضعة لتقييم لجان علمية متخصصة لمناقشة التحديات الثقافية والحضارية وكذلك مناقشة تحديات القوانين فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وسبل الحماية الاجتماعية والعنف ضد المرأة والعنف الأسري والتحديات المستحدثة خلال جائحة كورونا وتأثيرها على العمالة المؤقتة و محاولة الوصول إلى دور مقترح للخدمة الاجتماعية للتخفيف من حدة التداعيات والتدقيق في المشكلات والبحث عن الحلول من خلال مقترحات وتوصيات قام بسردها نخبة من أساتذة وعلماء جامعة الفيوم شملت مايلي:- بحث الدكتور زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، بالمشاركة مع الدكتور هاني جودة مصباح، المدرس بكلية الخدمة الاجتماعية، تحت عنوان "الآثار الاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا على الأسرة ودور الخدمة الاجتماعية في التعامل معها".

بحث الدكتور محمد عبدالتواب أبوالنور، وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب، تحت عنوان:- “العنف ضد المرأة وتحديات قوانين الحماية من منظور اجتماعي”.

كما شارك د. عماد محمد عبد السلام، أستاذ مساعد بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية والمستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، ببحث ودراسة ميدانية تحت عنوان:- "دراسة تحليلية لسياسات الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة".

وشارك بالمؤتمر باحثين حاصلين على الدكتوراه من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم شملت:- بحث الدكتور محمد إبراهيم حسن تحت عنوان:- "العوامل المسببة للغش في الامتحانات الجامعية في ظل جائحة كورونا وتصور مقترح لدور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في مواجهتها". ، بحث الدكتور عبدالحليم السيد عبد الحليم تحت عنوان:- "الضغوط الوظيفية لدى الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمستشفيات في ظل جائحة كورونا دراسة مطبقة على المستشفيات المركزية بمحافظة الفيوم".

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