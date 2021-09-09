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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 346 مخالفة وإعدام 1.4 طن أغذية فاسدة في المنيا

ضبط اغذيه فاسدة بالمنيا
ضبط اغذيه فاسدة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وأماكن عرض وبيع متطلبات المواطنين من السلع والمواد الغذائية، بهدف إحكام الرقابة على المواد الغذائية وللتأكد من سلامة الغذاء لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حرصا على سلامتهم وصحتهم.


يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حملات المرور الميداني على الأسواق والقطاعات الخدمية، والعمل علي رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الادارة العامة للطب الوقائي تمكنت من تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك  خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم المرور على 783  منشأة  غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى ان الحملات أسفرت عن تحرير 346 محضر للمخالفات المضبوطة حيث تنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ومخالفات الغش وعدم وجود شهادات صحية، كما تم ضبط منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر على الصحة العامة.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم إعدام 1420 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى سحب 747 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.
 

المنيا حملات تفتيشية المواطنين السلع اللواء اسامة القاضي المنتجات الغذائية الطبيعي حملات المرور للاستهلاك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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