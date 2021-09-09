أخبار العالم | نزاع جديد بين إثيوبيا والسودان.. كواليس جريمة سطو خطيرة بـ السعودية.. أسعار الذهب والدولار

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:



ارتفاع كبير في أسعار الدولار وتراجع مفاجئ لـ الذهب | اعرف التفاصيل



تراجع الذهب، اليوم الخميس، أثّر ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي، في الإقبال على المخاطرة، في حين ترقب المستثمرون إشارات البنوك المركزية ، لتقليص إجراءات التحفيز في حقبة الجائحة.

وبحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1788.11 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1789.70 دولار للأوقية، بينما استقر الدولار، وهو ملاذ آمن منافس للذهب، بعدما صعد لثلاثة أيام متتالية.

وتترقب الأسواق قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش، إذ من الممكن أن يتخذ خطوة رمزية نحو تخفيف المساعدات الاقتصادية الطارئة مع التأكيد في الوقت نفسه، على استمرار الدعم السخي في الأعوام القادمة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3% إلى 23.88 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.2% إلى 2256.69 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبًا، عند 971.49 دولار للأوقية وسجل في أحدث تداول له انخفاضًا، بنسبة 0.5% عند 975.17 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب استقرت، الأربعاء، دون مستوى 1800 دولار، إذ أدى صعود الدولار لزيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات من البنوك المركزية الرئيسية بشأن إجراءات تقليص التحفيز.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1795.22 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، قرب أقل مستوى، في ما يزيد عن أسبوع عند 1791.60 دولار الذي لامسه أمس.

ويعد الذهب ملاذًا آمنًا، وإحدى أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، إذ يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، شراء الذهب لتغطية المخاطر.

وبالرغم من تغير أسعار الذهب بشكل طفيف ارتفاعا ونزولا بين الحين والآخر، إلا أن قيمته هي الأكثر ثباتًا على المدى الطويل، لكن الذهب مع ذلك، لا يعتبر مولدًا للدخل، من وجهة نظر استثمارية، غير أنه مخزن للقيمة.

كما ترتبط أسعار الذهب في دول العالم كافة، بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك ترتبط بعدد من المؤشرات، منها التضخم والفائدة وعائد السندات والنفط وبيانات النمو والوظائف.

شحنة أسلحة مريبة.. نزاع جديد بين إثيوبيا والسودان | ما الأمر؟



أعربت إثيوبيا، عن "استغرابها" للتصريحات الصادرة من مسؤولين سودانيين بشأن شحنة الأسلحة التي نقلت للخرطوم.

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي اليوم الخميس "نستغرب تصريحات المسؤولين سودانيين بشأن شحنة الأسلحة التي نقلت عبر خطوطنا الجوية، وسندرس تداعيات الأمر".

ونوهت مفتي أن "السلطات السودانية تعلم أن شحنة الأسلحة التي نقلت للخرطوم عبر خطوطنا الجوية قانونية".

وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية زعمت أن شحنة الأسلحة التي وصلت مطار الخرطوم قادمة من أديس أبابا، "قانونية وشرعية".

وادعت الشركة، إن "شحنة الأسلحة المذكورة، التي وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية، إلى السودان هي عملية نقل قانوني وتجاري لبنادق صيد، وتحوي جميع المستندات الصحيحة للشحنة والجهة المرسل إليها".

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، أنّ الأسلحة التي نقلتها إحدى طائراتها إلى مطار الخرطوم هي شحنة "قانونية وتجارية" لأسلحة صيد، في معلومة أكّدتها الخرطوم، بعدما أعلن الإعلام الرسمي السوداني أنّ سلطات المطار صادرت الشحنة.

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية في بيان أنّ "إدارة جمارك مطار الخرطوم اطمأنّت إلى صحّة إجراءات الشحنة وقانونيتها وعدم وجود ما يشير إلى وجود مخالفة قانونية"، مؤكدة أنّ مستورد هذه الأسلحة "يعمل في مجال الإتجار بالأسلحة ولديه رخصة تجارة بالسلاح سارية المفعول".

وكانت وكالة الأنباء الرسميّة السودانيّة (سونا) قد أفادت الأحد أنّ السلطات السودانيّة احتجزت في مطار الخرطوم مساء السبت شحنة أسلحة وصلت من إثيوبيا المجاورة على متن الخطوط الجوّية الإثيوبيّة وفتحت تحقيقاً في الواقعة.

ونقلت سونا عن مسؤولين لم تُسمّهم قولهم إنّ الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا آتية من موسكو في مايو 2019، واحتجزتها السلطات الإثيوبيّة هناك طوال العامين الماضيين.

وتأثّرت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بالخلاف حول منطقة الفشقة الزراعيّة الخصبة التي يعمل فيها مزارعون إثيوبيّون ويؤكّد السودان أنّها تابعة له، وحول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل.

وأعلن السودان في أغسطس الماضي استدعاء سفيره لدى إثيوبيا المجاورة بعد أن رفضت أديس أبابا مبادرة وساطة سودانية للتفاوض على وقف لإطلاق النار في منطقة تيجراي التي ينهشها النزاع.

ويشهد شمال إثيوبيا قتالاً عنيفاً منذ نوفمبر، حين أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى الإقليم للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي الحاكمة محلياً، مبرراً العملية بأنّها ردّ على استهداف قوات الجبهة معسكرات للجيش الفدرالي.

وعبر عشرات الآلاف من اللاجئين الفارين من منطقة تيجراي الحدود مع السودان منذ بدء النزاع.

ارتكبوا جريمة سطو.. القبض على مقيمين ومخالف لنظام الإقامة بالسعودية



قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، فى السعودية بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الأفغانية في العقد الثالث من العمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة وفقا لصحيفة سبق إن الثلاثة المقبوض عليهم قاموا بالسطو على أحد المحلات التجارية في أحد أحياء محافظة جدة، وسرقة مبالغ مالية قُدّرت بـ(30.000) ريال، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الشهير تويتر ، عن تحديد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها داخل المملكة .

وجاء رد الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، خلال إجابتها على سؤال أحد المغردين حول مدة استخدام هذه الرخصة داخل الأراضي السعودية .

وأوضحت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، أنه تحدّد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها.

وكانت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية أعلنت من قبل ، عن عدد من قراراتها الجديدة الخاصة بتجديد رخصة القيادة ، واستبدال اللوحات بين مركبتين ، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر .

222 مليونا و564 ألفا و649 حالة.. إجمالي إصابات كورونا في العالم



ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 222 مليونا و564 ألفا و649 حالة.



وأضافت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفعت إلى 4 ملايين و596 ألفا و436 حالة.