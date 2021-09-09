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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات نهاية الأسبوع

صدى البلد

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 721.152 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 11056 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13441 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 2807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 3795 نقطة.

مؤشرات البورصة مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ايجى أكس 30 تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بورصة المصرية رأس المال السوقي

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