وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مشروع هارف لتوصيل الإنترنت لدول أفريقيا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة تعمل على إقامة منظومة بيئية فى مصر تؤدى إلى ريادة الأعمال والابتكار، لافتاً إلى أنه فى 2013 بدأت استراتيجية تقوم على 3 محاور أساسية واهمها التحول الرقمى وجعل التحول الرقمى جيد بطريقة تسهل على المواطنين وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال وبناء القدرات، منوها بأنه يتم العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية من أجل تنظيم حوكمة أفضل.

الأفكار والأسعار المناسبة لكل الأسر المصرية

وأضاف وزير الاتصالات، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي، استثمرنا فى مجال تعزيز البينة التحتية بـ 7 مليارات فى المرحلة الأولى، بمقدار تضاعف خمس مرات خلال عامين الآخرين، كما نعمل على المرحلة الثانية الآن، مضيفاً أن هناك الكثير من الأفكار والاسعار المناسبة لكل الأسر المصرية.

وتابع سوف نستمر على مدار الفترة المقبلة من أجل تعزيز أى مشاكل تواجهنا فى الإنترنت الثابت فى المدن الرئيسية في مصر، كما سنقوم بتوزيع نطاق البنية التحتية على نفس القدر ومن ضمن خطتنا المنشودة تشمل 14 ألف قرية بقيمة 5.8 مليار دولار لخدمة أكثر من مليون أسرة فى قرى مصر مما يساهم في تحقيق دمج المزيد من الشباب وانضمامهم للانترنت والتى يقدمها العالم اليوم وسيستمر هذا المشروع على مدار العامين المقبلين لكى نتيح الانترنت الثابت فى كل منزل فى مصر.

ولفت إلى أن مصر واحدة من البلدان ذات الكابلات الدولية التى تمر من مياه البحار وأراضيها ونشعر بالمسئولية والالتزام تجاه باقى الدول الأفريقية، منوها بأن وزارة الاتصالات تعمل على البدء فى مشروع هارف والذى سيبدأ عام 2023 بهدف توصيل الإنترنت فى أفريقيا كلها سواء فى الشرق أو الغرب أو بلدان حبيسة لكى نمكنهم من الدخول على الإنترنت بسهولة.