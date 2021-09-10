عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن من ذوى الاحتياجات يناشد التضامن لصرف معاش تكافل وكرامة

صدى البلد

ناشد المواطن السيد زغلول عبود حسن ، المقيم في قرية أبا الوقف البلد مركز مغاغة التابعة لمحافظة المنيا ، في رسالة، بعث بها لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي، بالموافقة على صرف معاش "تكافل وكرامة".

ويقول في رسالته: “أنا من قريه أبا الوقف البلد مركز مغاغة ، وعندي 4 أولاد، ولكني لا أعمل؛ نظرا لأن من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأحتاج للحصول على معاش تكافل وكرامة”.

وأضاف: “قدمت شكاوى على النت كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار”.
وتابع: "أنا في أمسّ الحاجة إلى هذا المعاش؛ لأقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد فواتير المرافق الشهرية، حيث أنى لا أعمل منذ إصابة عيني، والحال واقف، وبقالي سنة بدون عمل".

وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمحافظ، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا ، النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة.

المواطن السيد زغلول عبود حسن رقم قومي : ٢٨١٠٨١٠٢٤٠٣٤٩٦

وللتواصل مع القارئ، من خلال الرقم : ٠١٢١٠٨٢٣١٢٠

اقرأ أيضا
مواطنة تناشد وزارة التضامن الموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ترشيحاتنا

بالإنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

تعيين مسئول برمجيات الساعات الذكية بـ "آبل" مديرًا لقسم سيارتها الكهربائية

بسبب دلتا.. مايكروسوفت تقرر استمرار العمل من المنزل لأجل غير مسمى

عاجل.. روسيا تستدعى السفير الأمريكى

إغلاق أبواب ومداخل المسجد الٱقصى بعد محاولة عملية طعن.. فيديو

خيرتها بين الطلاق والشغل فاختارت الأخير.. الإفتاء ترد 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز في أول رسالة منذ مرضها: دعمكم كان بيهون عليا

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

لاتهامه باغتصاب أربع فتيات.. استمرار حبس لاعب مانشستر سيتي حتى يناير المقبل

رياح وأمطار وتكاثر السحب.. ماذا تقول صور الأقمار الصناعية عن طقس الجمعة

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ