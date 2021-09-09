على أنغام المزمار والطبل البلدي..محافظ الشرقية يفتتح مبنى الوحدة البيطرية بـ«تل حوين»|صور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية التي تمتلك ثروة حيوانية ضخمة تتطلب مزيداً من التوسع في إنشاء الوحدات البيطرية لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربي الماشية حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها.

جاء ذلك خلال افتتاحه مبنى الوحدة البيطرية بقرية تل حوين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق والمقامة على مساحة 760 مترًا وبتكلفة مليون جنيه وتشتمل على أقسام تحصين الدواجن والماشية والرعاية والوقاية وقسم التوعية والإرشاد البيطري وغرف للأطباء والإداريين وصيدلية لحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية ومكان مُعد لتلقيح الماشية.

شدّد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية والداجنة وحفاظًا على صحة المواطنين.

أعرب أهالي القرية عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم ومشاركتهم افتتاح مبنى الوحدة البيطرية الجديد وذلك لخدمة القرية والقرى المجاورة .

شارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبا المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي أول ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان وعدد من نواب البرلمان.

الوحدة البيطرية بتل حوين افتتاح ستمبر 20211

الوحدة البيطرية بتل حوين افتتاح ستمبر 20215