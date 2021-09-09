رئيس اتحاد الصناعات يستقبل وفد الاتحاد العراقي

استقبل المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وفد اتحاد الصناعات العراقي المشارك في الدورة 47 للمؤتمر العربي حيث ضم الوفد العراقي، الدكتور علاء محسن غضيب – نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي المهندس عدي حاتم حمزة – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة المهندس موسي فاضل علي – عضو مجلس إدارة غرفة صناعة بابل حيث تم خلال اللقاء بحث كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعه بين الاتحادين والتي تم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا ببغداد بحضور رئيسي البلدين والاستفادة من الاطار الذي تم الاتفاق عليه بين حكومتي البلدين (النفط مقابل الإعمار).

وخلال الاجتماع عرض الجانب العراقي إمكانية قيام القطاع الخاص المصري (قطاع التطوير العقاري) بمشروعات تطوير صناعي علي أن تتضمن أماكن المطور الصناعي وحدات صحية تخدم الصناعيين وأسرهم وذلك من خلال التمويل الحكومي الموجه من اتحاد الصناعات العراقي لهذا الغرض كما اضاف الجانب العراقي إمكانية التعاون مع قطاع صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بنظام المنشأ التراكمي للسلع بحيث يمكن توريد مدخلات انتاج وتكنولوجيا تصنيع من الجانب المصري للشركات العراقية ليستكمل المنتج النهائي في العراق بما يسمح بإعادة تشغيل المنشآت الصناعية العراقية وخلق فرص عمل من خلالها.

ورحب المهندس محمد زكي السويدي بما طرحه الجانب العراقي ووجه بعقد لقاءات مباشرة أفتراضية بعد عودة الوفد العراقي إلي الجمهورية العراقية بحيث يتم وضع خطة تنفيذية بمجالات محددة وتحركات مؤرخة يمكن بموجبها البدء في التنفيذ بخطوات عملية .

وأكد المهندس محمد السويدي علي أن متانة العلاقات السياسية بين البلدين وتوفر الغطاء السياسي والمؤسسي لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين يمثل فرصة يلزم استغلالها مؤكدا علي استعداد اتحاد الصناعات المصرية لنقل خبراته لنظيره العراقي في كافة المجالات الصناعية وحتي في مجال مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة المهارات والتعليم الفني والتدريب المهني ليستفيد منها الاشقاء في العراق.

وتلي لقاء رئيس الاتحاد مع الوافد العرقي لقاء حضره بعض رؤساء الغرف الصناعية من القطاعات التي تقع في نطاق أختصاص الوفد والشركات التابعة لتلك القطاعات حيث شارك في تلك اللقاءات كل من رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة بالاتحاد ورئيس غرفة دباغة الجلود وبعض أعضاء مجلس الإدارة من الغرفتين فضلا عن المنشآت من قطاع الصناعات الكهربائية وصناعة الحبوب.