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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلى يفتح صفحة المدرب المحلى وينتظر كلمة إيهاب جلال

فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى

فتح مسئولو نادى الإسماعيلي فكرة إمكانية التعاقد مع مدرب محلى يقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد أن كان مجلس الدراويش قرر إسناد المهمة لمدرب أجنبي .

ووضع مسئولو الإسماعيلي عدد من المدربين المحليين على طاولة المفاوضات لاختيار أحدهم بعد أن شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة مع الفرنسي ديسابر لمحاولة إقناعه ولكنها لم تكلل بالنجاح حتى الآن .

وشهدت الساعات القليلة الماضية محاولات قوية من جانب الإسماعيلي مع إيهاب جلال لإقناعه بالعودة وقيادة الفريق من جديد ، وفى حال فشل المفاوضات بين الطرفين سيتعاقد الإسماعيلي مع مدير فنى محلى جديد يقود الفريق .

وكان إيهاب جلال أخطر مسئولي الإسماعيلي رسميا بالرحيل عن الفريق بسبب عدم الالتزام بمطالباته والتى يأتى على رأسها التعاقد مع مجموعة من الصفقات القوية.

واشترط على إدارة نادي الإسماعيلي، التعاقد مع بعض اللاعبين، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع النادي، إلا أن إدارة الدراويش لم تلبي طلباته.

وطالب “إيهاب”، ضم عدد من اللاعبين يأتى على رأسهم  أحمد عادل عبدالمنعم حارس المرمى وأحمد مودى وعصام صبحى وهشام محمد وباولن فوافي وصلاح ريكو وعمرو مرعى والغانى يعقوبو الظهير الأيسر لوادى دجلة بجانب بقاء التونسي فخر الدين بن يوسف والتجديد لشكرى نجيب نجم الفريق .


 

نادي الإسماعيلي الاسماعيلي إيهاب جلال ديسابر الدوري المصري

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