فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

تمكنت قوات الإنقاذ فى القليوبية من انتشال 3 جثث لضحايا حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق فى شبرا الخيمة، فيما يجري البحث عن جثة رابعة.

انهيار عقار شبرا الخيمة

قامت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة فى القليوبية بفصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه عن المنطقة، كما جرى الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار، وعمل كردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار، حفاظا على سلامة المواطنين، ولا تزال أجهزة الحماية المدنية ومجلس مدينة شبرا الخيمة وحي غرب شبرا تجري عمليات إزالة الأنقاض.

انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع عقار شبرا الخيمة المنهار، مساء أمس، وأسفر عن سقوط بعض الضحايا، حيث بدأت النيابة تحقيقاتها في الواقعة وقامت بإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث ومعاينة العقارات المجاورة ومدى تأثير الحادث عليها.

وتبين من المعاينة الأولية أن العقار المنهار قديم ومعروف بالمنطقة اسم عمارة اللوكس، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول عقار شبرا الخيمة المنهار من خلال الفيديوجراف التالي.