مصطفى بكري: الموضوع بوّخ بوجود سوريا خارج الجامعة العربية .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، حان الوقت لإنهاء الخصومات بين الأشقاء، ومصر تطرح مبادرات ومصالحات عربية على أمل أن تكتمل باحترام السيادة الوطنية للبلدان العربية.

وأضاف مصطفى بكري،خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن “الموضوع بقى بايخ أن سوريا خارج الجامعة العربية، في الوقت الذي تعانى في سوريا من مؤامرات على مدار عقد من الزمان”.

إزاي احنا ساكتين على ده

وتابع مصطفى بكري، إزاي إحنا ساكتين على ده ولا بد من عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية ، لما له من أهمية كبيرة.

وأشار مصطفى بكري “عايزين وحدة عربية وتضامن عربي”، مؤكدا أن سوريا ركيزة مهمة للأمة العربية واليمن والعراق وليبيا كذلك.