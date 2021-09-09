عابد عناني: قبل ترشيحي لمسلسل "الاختيار" كنت أفكر في الاعتزال

"مهنة مش بتأكل عيش"...

قال الفنان عابد العناني، إنه رشح لمسلسل الاختيار من خلال الفنان أحمد العوضي، وبعد ذلك قام بالتواصل مع المخرج بيتر ميمي، متمنيًا الشفاء العاجل لزوجة الـ "العوضي" الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وأضاف "عابد العناني"، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي، وياسمين فهمي، وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن بيتر ميمي حدثه عن الشخصية بشكل مباشر بعد المقابلة بدقيقتين، وعن تطور الشخصية.

وأشار "عابد العناني" إلى أن قبل ترشيحه لمسلسل "الاختيار" كان يفكر في ترك التمثيل، ولكن بسبب هذا الدور لم يترك التمثيل، معقبًا: "مكنش احباط او يأس، ولكن كنت عايز اجرب حاجه تانيه".

"التمثيل مهنة مش بتاكل عيش"

قال الفنان عابد عناني، إنه أخذ نصيحة من الفنان نور الشريف، والفنان خالد الصاوي، والكثير من النجوم بأن مهنة التمثيل غير كافية لفتوح البيوت، معقبة: "دي شغلانة مش بتأكل عيش، وكنت عايز أشتغل مدرس مسرح في بلد تانية".

وتابع "عابد العناني" أنه عرض عليه الكثير من الأعمال قبل "الاختيار" ، ولكنه رفض هذه الأعمال بسبب تجهيزه للسفر، وترك مهنة التمثيل، ولكنه هذا الدور جعله يعيد الفكر، ويبتعد عن السفر.

ولفت "عابد العناني" إلى أنه عمل مع العديد من المخرجين الكبار، وتعلم منهم الكثير، معقبًا: "أنا بحب أتفاعل مع المخرجيين، وأتعلم منه، لكن هناك بعض التجارب أرفضها ، لأنها لن تضيف لي من الناحية الفنية او المادية".