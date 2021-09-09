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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأكاديمية العربية: 3 من طلابنا حصدوا ميداليات بأولمبياد طوكيو .. فيديو

الدكتور إسماعيل عبدالغفار
الدكتور إسماعيل عبدالغفار

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية حريصة على عقد شراكات مع كبرى الجامعات العالمية في كل التخصصات، لافتا إلى أن المصروفات الدراسية لا تتأثر بالشهادة الدولية، وتتناسب مع التفوق.

 

وأشاد "عبدالغفار"، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، بالجامعات المصرية والشباب المصري المشارك في المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات، المقامة في الأكاديمية، معقبا: "الأكاديمية تكتشف المواهب من المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتستضيف طلاب مصر من الإسكندرية إلى أسوان ومن بورسعيد إلى مطروح للمشاركة في المسابقة".

 


وأشار إلى أن هناك 3 طلاب وخريجين من الأكاديمية حصلوا على 3 ميداليات من أصل 6 أحرزتها مصر في أولمبياد طوكيو، وهم أحمد الجندي، الحاصل على فضية الخماسي الحديث، وكيشو، صاحب برونزية المصارعة، وسيف عيسى، في التايكوندو، كما قدمت الأكاديمية نور الشربيني، لاعبة الإسكواش لمصر، التي حصدت عددا كبيرا من البطولات المحلية والقارية.

إسماعيل عبدالغفار: لدينا جيل يستطيع الحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر.. فيديو
 
قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إننا نتبني5 آلاف شاب وفتاة داخل الأكاديمية معقبا: "يتنافسون ويغلب عليهم حالة الشغف والحب للمستقبل وبنائه".

 

وأضاف "عبدالغفار"، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "لدينا شباب رائع ومبهر، وقادر على التحدي يرسم مستقبله بيده نستطيع أن نبني عليه مستقبلا مبهرا لمصرنا الحبيبة"، لافتا: "نبني جيلا قادرا على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر من خلال المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات".

 

وأشار: "هذا الشباب نستطيع من خلاله أن نبني مستقبلا مبهرا لمصرنا الحبيبة، وهؤلاء الشباب أثبتوا أن هناك جيلا يستطيع أن يحافظ على المكتسبات التي حققتها مصر.. وأنا متفائل بهؤلاء الشباب".

 

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