طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الكيمياء ..غدا

يؤدي غدا السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية ، امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء بإجمالي عدد 25045 طالب/ طالبة في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في سابع أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 التي يتم عقدها وسط اجرءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.



بينما يؤدي غدا ايضا طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة الأدبية ، امتحان مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 10627 طالب/طالبة، في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدى غدا طلاب الثانوية العامة 2021 (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 2 طالب/طالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 بمدارس المتفوقين (stem) امتحان "مقاييس المفاهيم (الفيزياء)" بإجمالي عدد 2 طالب/طالبة.

ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، قبل بدء كل امتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وقال نائب وزير التربية والتعليم التعليم أن أجواء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة 2021 تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث تقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

السبت 4 سبتمبر 2021 : اللغة العربية

الاحد 5 سبتمبر 2021 : اللغة الأجنبية الثانية

الاثنين 6 سبتمبر 2021 : الجبر والهندسة الفراغية

الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 : الفيزياء للشعبة العلمية ، التاريخ للشعبة الأدبية

الأربعاء 8سبتمبر 2021 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 سبتمبر 2021 : الديناميكا

السبت 11 سبتمبر 2021 : الكيمياء للشعبة العلمية - الجغرافيا للشعبة الأدبية

الاحد 12 سبتمبر 2021 : الجيولوجيا لعلمي علوم - علم النفس لأدبي - التفاضل والتكامل لعلمي رياضة

الاثنين 13 سبتمبر 2021 : الاحياء لعلمي علوم - الفلسفة لأدبي - الاستاتيكا لعلمي رياضة