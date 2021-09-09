مقطع صوتي مسرب يفضح "الإرهابية".. محمد موسى: قيادات الجماعة بيعايروا بعض

عرض الإعلامي محمد موسى، تسجيلا صوتيا مسربا للإرهابي الإخواني الهارب محمد البحيري والمتورط في عدد من الأحداث الإرهابية وهو أحد رجال الإرهابي محمود حسين، ويهاجم قيادات الإرهابية.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "في التسجيل المسرب بيتهم الإرهابي محمد القصبي أحد قيادات الإخوان الإرهابية، وعبدالله حامد وهو عضو قيادي في شعبة الدعوة بجماعة الإخوان الإرهابية، والإرهابي إبراهيم فودة، مسئول شعبة إعلام الإخوان الإرهابية في الخارج، واللي قام بالتسجيل للإرهابي محمد البحيري، وبعده فضحه ونشر كل الكلام اللي قاله عن مرشد الجماعه الإرهابي إبراهيم منير".

وأضاف، "هنا في التسجيل المسرب للإرهابي محمد البحيري بيوصف كل الناس دي اللي قلنا أسمائهم بأنهم مدلسين وخونة وغدارين وفجرة وأنهم كذبوا عليه وخانوا عهدهم معاه وأنهم ورطوه أمام شباب الإخوان الارهابية وكشفوا أنه ضد مرشد الجماعة الإرهابية إبراهيم منير، والخيبة عشان تعرفوا أن قيادات الجماعه النتنه دي عاملة إزاي.. تخيلوا زي ما سمعتم في التسجيل المسرب اللي عرضناه من شوية بيعايرهم فيه بأنه كان بيأكلهم ويشربهم في بيته ومع ذلك خانوه وغدروا به".